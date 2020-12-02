Испания

Руководители "сливочных" не планируют отправлять в отставку главного тренера команды.

Руководство мадридского Реала не обсуждает вопрос об увольнении наставника команды Зинедина Зидана, сообщает Diario AS.

По информации источника, совет директоров столичного клуба не считает нужным обсуждать возможную отставку главного тренера. Боссы Реала уверенны, что менеджер, который многое сделал для клуба и является частью его истории, заслуживает большего уважения. Причиной неудач мадридской команды руководство Реала считает серию травм у футболистов и пандемию коронавируса. Из-за этих факторов команда не имеет стабильного состава и показывает не лучшие результаты. В то же время руководители клуба продолжают поддерживать Зидана и не рассматривают никаких других кандидатов на пост главного тренера.

Напомним, что уступив в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов донецкому Шахтеру (0:2), "сливочные" усложнили для себя задачу попадания в плей-офф турнира.

В Ла Лиге дела подопечных Зидана также обстоят не лучшим образом. В десяти играх чемпионата мадридцы набрали 17 очков и на данный момент занимают в турнирной таблице четвертое место.

Ранее сообщалось, что руководство Реала рассматривает Маурисио Почеттино и Рауля в качестве замены Зидана.