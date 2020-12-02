Испания

Большинство футболистов остаются верными французскому тренеру.

Несколько футболистов основного состава мадридского Реала сомневаются в том, что главному тренеру Зинедину Зидану стоит оставаться на своем посту.

По информации COPE, большое количество игроков продолжают доверять французскому специалисту и готовы идти за него до конца, если ситуация будет критической. Но некоторые больше не доверяют коучу.

Они смущены результатами, которые Реал показывает в текущем сезоне и им сложно найти объяснение сложившейся ситуации.

Отметим, в 15 матчах матчах сезона-2020/21 Реал проиграл в пяти играх. Контракт Зидана со "сливочными" рассчитан до 2022 года.