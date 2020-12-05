Испания

Федерация Футбола Испании определилась с датой финального поединка кубка страны прошлого сезона.

Финал кубка Испании сезона-2019/20 состоится 4 апреля, сообщает Marca.

Этот матч станет первой игрой в стране, на которую будут допущены болельщики после длительного закрытия трибун в связи с пандемией коронавируса.

Финальная игра между Атлетиком Бильбао и Реалом Сосьедад пройдет в Севилье, на Олимпийском стадионе, также известном как Картуха. Примечательно, что уже через 14 дней после финала кубка сезона-2019/20 состоится решающий поединок розыгрыша трофея нынешнего сезона.

Также сообщается, что Федерация Футбола Испании предложила провести в Севилье Суперкубок страны в формате финала четырех.

Планировалось, что трофей будет разыгран в январе следующего года в Саудовской Аравии, но из-за пандемии коронавируса от этой идеи пришлось отказаться.

Напомним, что Суперкубок Испании по результатам прошедшего сезона разыграют между собой Реал, Барселона, Атлетик и Реал Сосьедад.

Ранее сообщалось, что Ла Лига планирует вернуть на стадионы до трех тысяч болельщиков.