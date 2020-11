Испанская Ла Лига вынуждена идти на радикальные меры в борьбе с последствиями распространения коронавируса COVID-19 и начавшегося периода финансовой нестабильности с момента объявления пандемии.

Своим решением относительно сокращения расходов клубов-участников наивысшего первенства Испании, руководство установило новые ограничения на суммарный размер годовых зарплатных выплат.

Урезание допустимых расходов по данному пункту содержания клубов коснулось каждой команды, однако наиболее внушительным ударом выглядит снижение лимита для каталонской Барселоны с 671 до 382,7 млн евро (-288,3 млн евро), согласно информации журналиста ESPN.

Barcelona's La Liga-imposed wage cap for the 2020-21 season down to €382.7m, a huge fall of €288.3m on last season's €671m limit