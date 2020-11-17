Испания

Каталонская Барселона пострадала сильнее всех из участников испанского первенства.

Испанская Ла Лига вынуждена идти на радикальные меры в борьбе с последствиями распространения коронавируса COVID-19 и начавшегося периода финансовой нестабильности с момента объявления пандемии.

Своим решением относительно сокращения расходов клубов-участников наивысшего первенства Испании, руководство установило новые ограничения на суммарный размер годовых зарплатных выплат.

Урезание допустимых расходов по данному пункту содержания клубов коснулось каждой команды, однако наиболее внушительным ударом выглядит снижение лимита для каталонской Барселоны с 671 до 382,7 млн евро (-288,3 млн евро), согласно информации журналиста ESPN.

Barcelona's La Liga-imposed wage cap for the 2020-21 season down to €382.7m, a huge fall of €288.3m on last season's €671m limit — Samuel Marsden (@samuelmarsden) November 17, 2020

Ресурс El Partidazo de COPE опубликовал фрагмент распоряжения организационного комитета Ла Лиги, согласно которому общий лимит заработной платы для всех 20 клубов Ла Лиги составил 2,33 млрд евро — на 610 млн евро меньше, чем в прошлом сезоне.

💥 ÚLTIMA HORA | @LaLiga hace públicos los límites salariales de los equipos para esta temporada



1⃣ @realmadrid 468,529 millones de euros



2⃣ @FCBarcelona_es 382,717



3⃣ @Atleti 252,720 pic.twitter.com/9tFmZ1tdl5 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 17, 2020

Как видим, для мадридского Реала потолок опустился до 468,5 с 641 млн евро, а для их соседей по городу из Атлетико — до 252,7 с 384,5 млн евро.

Данная информация ранее была представлена клубам, однако, по соображениям прозрачности в экономической политике, Ла Лига опубликовала данное решение для широкой общественности.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас, уже давал комментарии изданию Marca относительно серьезной экономической проблемы, вызванной пандемией, для испанского футбола, где высказал твердое намерение помочь клубам сократить расходы.

"У нас все еще есть лишние расходы в размере около 500 миллионов евро, потому что клубы не могут в полной мере использовать игроков на контракте", — сказал он.

"Чем больше клуб, тем больше на него повлияет новые ограничения", — такую концепцию заложил президент в основу своего решения.

Слова Тебаса уже нашли отражение в цифрах — минувшим летом количество покупок игроков клубами испанской Ла Лиги сократилось на 66% по сравнению с летом 2019 года.