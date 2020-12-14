Претендент на должность главы каталонского клуба не исключил трансфер звездного аргентинца в другую команду.
Лионель Месси, Getty Images
14 декабря 2020, 09:20
Кандидат в президенты Барселоны Рюсад рассказал о нынешней ситуации вокруг истекающего контракта Лионеля Месси с каталонским грандом. Функционер заявил, что аргентинец покинет стан "сине-гранатовых", если не согласится на сокращение зарплаты.
"Нам придется сесть с Месси и попросить его пойти на сокращение заработной платы. Прямо сейчас, в нынешней ситуации, финансовое положение дел клуба весьма неустойчиво. Мы попросим Лионеля пойти на жертвы. Если договориться не получится, Месси уйдет".
"Месси стал автором многих ключевых страниц в истории клуба. Мы должны помнить это и чтить собственных легенд, но реальность такова, какова она есть. Я считаю, что нужно говорить все так, как оно есть на самом деле. Мы приложим все усилия, чтобы Месси остался, но в первую очень всегда стоят интересы клуба", — приводит слова Рюсада Goal
со ссылкой на ARA.
Напомним, что выборы президента Барселоны
запланированы на 24 января следующего года. Сохранить в клубе Лионеля Месси является одним из основных обещаний многих кандидатов на этот пост. Ранее достичь соглашения с аргентинцем обещали Виктор Фонт
и Жорди Фарре.