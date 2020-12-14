Испания

Претендент на должность главы каталонского клуба не исключил трансфер звездного аргентинца в другую команду.

Кандидат в президенты Барселоны Рюсад рассказал о нынешней ситуации вокруг истекающего контракта Лионеля Месси с каталонским грандом. Функционер заявил, что аргентинец покинет стан "сине-гранатовых", если не согласится на сокращение зарплаты.

"Нам придется сесть с Месси и попросить его пойти на сокращение заработной платы. Прямо сейчас, в нынешней ситуации, финансовое положение дел клуба весьма неустойчиво. Мы попросим Лионеля пойти на жертвы. Если договориться не получится, Месси уйдет".