Другое

Лионель Месси прокомментировал свое включение в команду мечты France Football.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины гордится тем, что оказался в Команде Мечты всех времен, которую вместе с France Football выбрали 140 журналистов ведущих спортивных изданий планеты.

"Для меня большая честь оказаться в этой команде, – написал в своем Инстаграм 6-кратный обладатель Золотого Мяча. – Я благодарен всем за то, что выбрали меня, а также поздравить всех тех, кто попал вместе со мной сюда. В этом списке собраны феноменальные игроки".

Ранее свое попадание в Команду Мечты прокомментировал Криштиану Роналду.