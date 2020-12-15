Лионель Месси прокомментировал свое включение в команду мечты France Football.
Лионель Месси, Getty Images
15 декабря 2020, 01:25
Нападающий Барселоны и сборной Аргентины гордится тем, что оказался в Команде Мечты всех времен, которую вместе с France Football выбрали 140 журналистов ведущих спортивных изданий планеты.
"Для меня большая честь оказаться в этой команде, – написал в своем Инстаграм 6-кратный обладатель Золотого Мяча. – Я благодарен всем за то, что выбрали меня, а также поздравить всех тех, кто попал вместе со мной сюда. В этом списке собраны феноменальные игроки".
Ранее свое попадание в Команду Мечты прокомментировал Криштиану Роналду.