Испания

Каталонцы и мадридцы смогут встретиться исключительно в финальном поединке.

В четверг, 17 декабря, состоялась жеребьевка полуфинальной стадии розыгрыша Суперкубка Испании, который в этот раз не покинет пределы Пиренейского полуострова.

Каталонской Барселоне и мадридскому Реалу удалось избежать лобового столкновения уже на первом этапе, а жребий определил команде Рональда Кумана сыграть в качестве гостевой команды против Реала Сосьедад, в то время как коллектив Зинедина Зидана выступит хозяином поля в игре против баскского Атлетика.

Встреча "блаугранас" и "бело-голубых" запланирована на 13 января 2021 года, а "бланкос" и "красно-белые" сразятся на день позже. Финальный турнир пройдет в Малаге, Кордобе и Севилье, а решающий поединок будет сыгран Олимпийском стадионе Севильи (Ла Картуха).

Суперкубок Испании проходит в формате противостояния четырех команд. Реал попал в данный турнир в качестве чемпиона Испании, Барселона — как вторая команда прошлого розыгрыша, а баскские команды — как финалисты национального Кубка, которые до сих пор не сыграли решающий поединок за трофей.

Действующим обладателем Суперкубка Испании является мадридский Реал, который одержал в прошлом году победу в решающем поединке над Атлетико. Матчи турнира проходили в Саудовской Аравии.

В середине текущей недели команды провели "репетицию" полуфиналов Суперкубка, во время которой Барселона одолела Реал Сосьедад (2:1), а Реал справился с Атлетиком (3:1).