Испания

Капитан мадридского Реала в очередной раз призвал противостоять вызовам пандемии.

В четверг, 17 декабря, Международная организация футбола FIFA провела церемонию награждения лучших футболистов прошлого года, во время которой также была названа Команда года по версии организаторов, болельщиков и экспертов.

В центр обороны данного импровизированного состава попал испанский защитник мадридского Реала Серхио Рамос, в паре с которым выступил футболист Ливерпуля Вирджил Ван Дейк.

В своем интервью локальному изданию El Espanol капитан мадридского Реала рассказал о эмоциях, которые испытал в момент оглашения результатов: "Ключ к успеху — всегда поддерживать свое желание, амбиции и стремление к победе, — считает Рамос, — Несмотря на то, что я много побеждал в своей карьере, я все еще сохраняю стремление к новым достижениям.

"Мне нравится мечтать, добиваться новых целей. Это то, о чем я всегда стараюсь думать для того, чтобы улучшить свои игровые навыки. Я хотел бы поблагодарить FIFA, организацию FIFPro, посвятив эту награду семьям, пострадавшим от коронавируса (COVID-19 — ред.). Эта награда для всех вас".

"Поздравляю товарищей по команде, что для меня большая честь. Они — лучшие 11 для меня. Эта индивидуальная награда — их заслуга. Большое спасибо тем, кто за нас проголосовал. Мы должны продолжать борьбу против COVID-19, и выиграть эту битву. Мы обязательно победим", — подытожил футболист "галактикос".

Если обстановка с борьбой против коронавируса COVID-19 выглядит еще слишком запутанной, то у команды Серхио Рамоса задачи являются более четкими. В ближайшее воскресенье, 20 декабря, мадридский Реал ожидает гостевой поединок против Эйбара.