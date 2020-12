На ежегодной церемонии награждения лучших футболистов и руководителей команд в уходящем году, которая проходит под эгидой Международной федерация футбола (FIFA), был определен футболист, который, по мнению организаторов, заслужил получить звание Лучший игрок года.

На изначальной стадии голосования был выделен перечень из одиннадцати кандидатов, в число которых вошли футболист Ювентуса Криштиану Роналду, Роберт Левандовски (Бавария), Лионель Месси (Барселона), Тиаго Алькантара, Садио Мане, Мохаммед Салах, Вирджил Ван Дейк (все — Ливерпуль), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Килиан Мбаппе, Неймар (ПСЖ), Серхио Рамос (Реал).

В финальную часть попали лишь трое: Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Лионель Месси.

Среди них опрошенные назвали лучшим футболиста действующего чемпиона Германии Роберта Левандовски, который вместе с командой сумел собрать все трофеи на внутренней арене (немецкая Бундеслига, Кубок Германии, Суперкубок Германии), а также победить в Лиге чемпионов и Суперкубке Европы УЕФА.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!



🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS