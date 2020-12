На ежегодной церемонии награждения лучших футболистов и руководителей команд в уходящем году, которая проходит под эгидой Международной федерация футбола (FIFA), был определен главный тренер, который, по мнению организаторов, заслужил получить звание Лучший тренер года.

На изначальной стадии голосования был выделен перечень из пяти кандидатов, в число которых вошли наставник Лидс Юнайтед Марсело Бьелса, Ханс-Дитер Флик (Бавария), Юрген Клопп (Ливерпуль), Хулен Лопетеги (Севилья), Зинедин Зидан (Реал).

В финальную часть попали лишь трое: Марсело Бьелса, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп.

Среди них опрошенные назвали лучшим наставника действующего чемпиона Англии Юргена Клоппа, который вместе с командой сумел одержать долгожданное чемпионство в английской Премьер-лиге.

В учет организаторы брали период с 20 июля 2019 года по 7 октября 2020 года.

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf