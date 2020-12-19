Испания

Менеджер рассказал о причинах ничьи пр

Главный тренер Барселоны Рональд Куман подвел итог поединку Примеры против Валенсии, в котором его команда не сумела удержать победу (2:2).

"Это была трудная игра. Мы сопротивлялись, но должны быть более сосредоточенными. У нас были моменты, но мы не делали упор на какие-то другие действия, и соперник хорошо защищался.

Во втором тайме мы приложили больше усилий, чтобы выиграть игру, но не создали столько моментов, сколько хотелось бы. Это была нестандартная игра с нашей стороны; мы теряли мячи в опасных зонах.

Я не думаю, что это было связано с проблемой отношения. Во всей игре были ошибки. Мы теряли мячи и сомневались в себе", — сказал Куман Movistar.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси в прошедшем матче установил еще одно личное достижение, повторив рекорд Пеле.