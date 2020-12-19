Рональд Куман, getty images
19 декабря 2020, 22:28
Главный тренер Барселоны Рональд Куман подвел итог поединку Примеры против Валенсии, в котором его команда не сумела удержать победу (2:2).
"Это была трудная игра. Мы сопротивлялись, но должны быть более сосредоточенными. У нас были моменты, но мы не делали упор на какие-то другие действия, и соперник хорошо защищался.
Во втором тайме мы приложили больше усилий, чтобы выиграть игру, но не создали столько моментов, сколько хотелось бы. Это была нестандартная игра с нашей стороны; мы теряли мячи в опасных зонах.
Я не думаю, что это было связано с проблемой отношения. Во всей игре были ошибки. Мы теряли мячи и сомневались в себе", — сказал Куман Movistar.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси в прошедшем матче установил еще одно личное достижение, повторив рекорд Пеле.