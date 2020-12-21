Испания

Аргентинец продолжает быть на слуху в рекламных кампаниях кандидатов в президенты "сине-гранатовых".

Кандидат на пост президента Барселоны Жоан Лапорта высказался о ситуации, сложившейся вокруг капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"Я уверен, что Месси хочет остаться в Барселоне. Все зависит от предложения, которое сделает ему новый президент. Ему нужно увидеть, что это будет конкурентоспособная команда, чтобы возродить историю любви между Барселоной и Лигой чемпионов. В последние годы она поставлена на паузу.

Клуб неоднократно врал ему и, кроме того, все пошло не так, как все хотели. Месси находится в том моменте своей карьеры, когда он все еще хочет быть успешным и брать трофеи.

Он не может продолжать соглашаться с тем, что другие команды выигрывают Лигу чемпионов, и Барселона с Лионелем, лучшим игроком в истории футбола, не имеет достаточно конкурентноспособного состава, чтобы суметь выиграть этот турнир", – цитирует Лапорту ESPN.

Отметим, что Лионель Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с Барселоной. В последний раз каталонский клуб выигрывал данный трофей в 2015-м году.

Ранее Football.ua знакомил читателей с предвыборной кампанией кандидата в президенты "сине-гранатовых".