Испания

Хавбек "сливочных" поделился мнением о системе видеоповторов и судьях в Ла Лиге.

Полузащитник Реала Каземиро высказался о спорных эпизодах со своим участием в матче Ла Лиги с Гранадой (2:0).

В конце первого тайма бразилец придержал хавбека Янхеля Эрреру в штрафной, мешая ему добраться до мяча. Во втором тайме мяч попал ему в штрафной после удара соперника.

И в первом, и во втором случае главный арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что фола не было, видеоассистент также не просигнализировал о нарушении правил.

"VAR помогает футболу. Если видно, что пенальти не было, VAR помогает", – приводит слова Каземиро Marca со ссылкой на Movistar Plus.

Также футболист прокомментировал высказывания главного тренера сливочных Зинедина Зидана о судьях.

"Тренер сказал все предельно ясно, он никогда не обсуждает судей, не обсуждает другие команды. Он образец. Нам не нужно искать оправданий, нужно делать свою работу", – сказал бразилец.

Ранее Каземиро заявлял, что в случае вылета мадридского Реала из Лиги чемпионов он хочет выиграть Лигу Европы.