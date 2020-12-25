Форвард попал в лазарет команды из-за травмы.
Родриго, getty images
25 декабря 2020, 18:17
Крайний полузащитник Реала Родриго Гоэс получил травму в середине первого тайма поединка 15-го тура Примеры против Гранады.
Как сообщает официальный сайт Реала, у бразильского футболиста диагностирован частичный разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.
Таким образом, Родриго не поможет мадридцам в течение трех месяцев. Кроме того, вингер пропустит оба поединка в плей-офф Лиги чемпионов против Аталанты.
В нынешнем сезоне Родриго отыграл 17 матчей за Реал во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.