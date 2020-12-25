Испания

Форвард попал в лазарет команды из-за травмы.

Крайний полузащитник Реала Родриго Гоэс получил травму в середине первого тайма поединка 15-го тура Примеры против Гранады.

Как сообщает официальный сайт Реала, у бразильского футболиста диагностирован частичный разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

Таким образом, Родриго не поможет мадридцам в течение трех месяцев. Кроме того, вингер пропустит оба поединка в плей-офф Лиги чемпионов против Аталанты.

В нынешнем сезоне Родриго отыграл 17 матчей за Реал во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.