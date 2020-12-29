Нападающий испанского Альбасете украинец Роман Зозуля выздоровел от коронавируса.

Футболист уже приступил к тренировкам, однако пока работает по индивидуальной программе.

Отметим, что 12-го декабря Зозуля сдал положительный тест на COVID-19. Пребывая на самоизоляции он пропустил три матча Альбасете в Сегунде.

Его команда идет на 22-м месте в турнирной таблице чемпионата, а Роман в текущем сезоне вышел в 17 играх и забил один мяч.

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