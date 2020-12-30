"Синие" не могут поразить ворота соперника более девяти лет.
Атлетико - Хетафе, getty images
30 декабря 2020, 23:13
В рамках шестнадцатого тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико минимально обыграл Хетафе на Ванда Метрополитано.
Благодаря данному результату "матрасники" увеличили серию без пропущенных голов против Хетафе до 19 матчей.
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Общий счет тех поединков составил 35:0, а последний раз "синим" удалось забить Атлетико шестого ноября 2011 года.
Напомним, что в текущем сезоне подопечные Диего Симеоне пропустили всего лишь пять голов в 14 играх чемпионата.