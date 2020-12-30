Испания

"Синие" не могут поразить ворота соперника более девяти лет.

В рамках шестнадцатого тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико минимально обыграл Хетафе на Ванда Метрополитано.

Благодаря данному результату "матрасники" увеличили серию без пропущенных голов против Хетафе до 19 матчей.

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Общий счет тех поединков составил 35:0, а последний раз "синим" удалось забить Атлетико шестого ноября 2011 года.

Напомним, что в текущем сезоне подопечные Диего Симеоне пропустили всего лишь пять голов в 14 играх чемпионата.