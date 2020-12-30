Испания

Под его руководством "матрасники" победили в рекордных 60% поединков.

Атлетико обыгрывает (1:0 к 70-й минуте) Хетафе в матче 16-го тура Ла Лиги.

Для наставника "матрасников" Диего Симеоне это 500-й матч во главе мадридской команды. Он выиграл 300 встреч из предыдущих 499-ти, то есть 60,1%. Это лучший результат с точки зрения эффективности в истории клуба.

Отметим, что юбилейную трехсотую победу специалист одержал в поединке с Реал Сосьедадом в рамках 15-го тура Ла Лиги (2:0).

Ранее сообщалось, что клуб собирается продлить контракт с 50-летним аргентинцем.