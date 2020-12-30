Под его руководством "матрасники" победили в рекордных 60% поединков.
Диего Симеон, Getty Images
30 декабря 2020, 21:49
Атлетико обыгрывает (1:0 к 70-й минуте) Хетафе в матче 16-го тура Ла Лиги.
Для наставника "матрасников" Диего Симеоне это 500-й матч во главе мадридской команды. Он выиграл 300 встреч из предыдущих 499-ти, то есть 60,1%. Это лучший результат с точки зрения эффективности в истории клуба.
Отметим, что юбилейную трехсотую победу специалист одержал в поединке с Реал Сосьедадом в рамках 15-го тура Ла Лиги (2:0).
Ранее сообщалось, что клуб собирается продлить контракт с 50-летним аргентинцем.