Испания

Полузащитник мадридского Реала подвел итоги неудачному для его команды противостоянию с Эльче.

В рамках шестнадцатого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал не сумел в гостевом поединке обыграть Эльче (1:1), в результате чего был вынужден уступить принципиальному сопернику в лице Атлетико право называть себя промежуточным чемпионом Испании, по состоянию на конец 2020 года.

В своем послематчевом интервью изданию Marca полузащитник "сливочных" Каземиро следующим образом прокомментировал игру своей команды в данном поединке: "Мы хотели заработать три очка, но этого не смогли настоять на этом до конца, — сожалеет бразилец, — Мы хорошо начали игру, у нас были шансы забить и больше одного гола, но уже в начале второго тайма мяч оказался в наших воротах.

Борьба была достаточно серьезной на всех участках поля, поэтому найти свободное пространство было крайне сложно. Соперники отступили, мы знали, что так и произойдет, но ничего не смогли с этим поделать".

В середине первого тайма Реал мог получить возможность удвоить преимущество, однако главный арбитр отменил свое решение о назначении пенальти за игру рукой со стороны хозяев поля внутри собственной штрафной. Каземиро предпочитает не уделять внимание этому эпизоду: "Мы не говорим о рефери. Они здесь, чтобы сделать все, что в их силах для нормальной игры в футбол. Кто-то может говорить о VAR и судьях, но мы должны говорить только о футболе", — подытожил полузащитник Реала.

Следующий матч мадридского Реала состоится 2 января 2021 года. Действующий чемпион Испании на своем поле будет принимать Сельту.