Испания

Главный тренер мадридского Атлетико рассказал об эмоциях от 500-й игры во главе "матрасников".

Домашнее принципиальное противостояние против Хетафе в рамках шестнадцатого тура испанской Ла Лиги ознаменовалось для наставника "матрасников" Диего Симеоне не только важной победой команды (1:0), которая затем помогла в образовании отрыва от Реала, но и важным персональным успехом. Аргентинский специалист провел 500-й поединок во главе "красно-белых".

Однако в начале своего послематчевого интервью Симеоне предпочел затронуть вопрос о качестве игры его подопечных в отчетном поединке. "Как обычно и бывает в матчах против Хетафе, нам было трудно. Первые полчаса мы играли так, как хотели: забитый гол, был также шанс у Лемара, другие ситуации, где мы могли сыграть лучше. Затем, началась фаза встречи, где соперники начали устанавливать свои правила игры. Нам было тяжело этому противостоять. Особенно — во втором тайме".

Журналисты также попросили наставника дать прогноз, сможет ли ему покориться отметка в 1000 матчей во главе "матрасников": "Когда я приехал сюда, мы встретились с Мигелем Анхель Хилем и Энрике Сересо, я сказал им: "Давайте работать, игра за игрой!". В этом я точно не буду меняться. Я чувствую, что каждая игра может стать последней, ​​поэтому мы будем стараться выполнять свою работу на максимум до тех пор, пока ситуация не заставит нас покинуть клуб".

Симеоне также спросили об отношении к неудачной серии оппонентов, которые не могут забить уже 18 матчей кряду в ворота "матрасников": "Это все частности. Атлетико провел 14 лет, не обыгрывая Реал Мадрид. Я не знаю, сколько игр было без победы над Барселоной. Это футбол, такое может случиться с каждым, и всегда есть день, который перевернет ситуацию".

"Мне понравилась сегодняшняя игра. Соперник не дал нам просто навязать свой футбол, поэтому получилось достаточно интенсивное противостояние двух равных в своем желании победить команд. Нам удалось чуть больше, чем им, поэтому три очка остались за нами. Нет сомнений, что для нас сейчас — это самое главное".

Напоследок, наставника Атлетико спросили о его желании на 2021-й год: "Было бы слишком эгоистично думать в этом вопросе только о футболе. Быть здоровым, иметь возможность обнять друга, устраивать вечеринки, встречи и все, что забрала у нас пандемия. Всем крепкого здоровья!", — на оптимистичной ноте завершил свое интервью Диего Симеоне.

Матч следующего тура мадридский Атлетико проведет в гостях у Алавеса.