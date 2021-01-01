Испания

Полузащитник Атлетика отметил юбилей в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Выход на замену в баскском дерби против Реал Сосьедад в последний день 2020 года позволил полузащитнику Атлетика Раулю Гарсии войти в историю Ла Лиги — сообщает Mundo Deportivo.

Матч 16-го тура чемпионата Испании стал 500-м в Ла Лиге для 34-летнего игрока.

Из действующих футболистов больше Рауля Гарсии в чемпионате Испании провели только Хоакин (565) и Серхио Рамос (506).

За свою карьеру Рауль Гарсия выступал за Осасуну (126 матчей во всех турнирах, 21 гол), Атлетико (329, 46) и Атлетик (224, 64).

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