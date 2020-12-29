Испания

Специалист рассказал о ситуации с футболистами.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан рассказал о ситуации с возможным уходом Иско и Марсело.

"Марсело и Иско хотят играть и мне больно не ставить их в состав. Ситуация сложная, это плохая часть работы тренера. Я ведь сам составляю состав на каждую игру. Но я рассчитываю на всех игроков, без исключения".

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"Марсело и Иско – игроки Реала, но повлиять на их уход я не могу. Я об этом даже не думаю. Парни не плохо тренируются, они ведь профессионалы, которые серьезно относятся к своему делу", — сказал Зидан в интервью Marca.

Отметим, что Марсело хочет покинуть Реал из-за конфликта с одноклубниками. У Иско также произошла конфликтная ситуация с Серхио Рамосом.

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