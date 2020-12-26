Бразилец начал конфликтовать с одноклубниками.
Марсело, Getty Images
26 декабря 2020, 01:27
Защитник мадридского Реала Марсело в зимнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, у бразильца случился конфликт с Рафаэлем Вараном после поединка против Алавеса, в котором Реал уступил (1:2).
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Спор бразильца и француза слышали и другие футболисты "сливочных". В этой ситуации они встали на сторону Варана.
В текущем сезоне Марсело не является основным игроком Реала. Главный тренер клуба Зинедин Зидан предпочитает ставить на левый фланг защиты Ферлана Менди и выделил бразильцу всего шесть игр.
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