Капитан мадридцев не поможет команде в отчетном поединке.
Серхио Рамос, getty images
02 января 2021, 10:27
Реал в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Испании примет на своем поле Сельту.
Как сообщает издание Marca, Серхио Рамос не попал в заявку мадридской команды из-за проблем с желудком.
В текущем сезоне испанский защитник провел за Реал шестнадцать поединков, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.
Матч Реал — Сельта состоится в субботу, 2 января, в 22:00 по киевскому времени.