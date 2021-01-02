Испания

Капитан мадридцев не поможет команде в отчетном поединке.

Реал в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Испании примет на своем поле Сельту.

Как сообщает издание Marca, Серхио Рамос не попал в заявку мадридской команды из-за проблем с желудком.

В текущем сезоне испанский защитник провел за Реал шестнадцать поединков, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.

Матч Реал — Сельта состоится в субботу, 2 января, в 22:00 по киевскому времени.