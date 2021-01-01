Испания

Капитан "королевского клуба" пропустит поединок.

Реал в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Испании примет на своем поле Сельту.

В заявку мадридской команды не попал Серхио Рамос, о чем сообщает официальный сайт "королевского клуба".

Пресс-служба "сливочных" не уведомила о причине отсутствия капитана. Матч Реал — Сельта состоится в субботу, 2 января, в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что между капитаном Реала Серхио Рамосом и Иско произошел конфликт, в ходе которого центрбек раскритиковал футболиста.