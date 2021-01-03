Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Бетис - Севилья, Getty Images
03 января 2021, 15:04
В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги состоялось андалусийское дерби, в котором Бетис сыграл вничью с Севильей.
Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме, однако выявить сильнейшего им так и не удалось.
Смотрите видео голов и обзор матча Бетис — Севилья:
Бетис — Севилья 1:1
Голы: Сусо, 48 — Каналес, 51
- Бетис: Браво — Эмерсон, Миранда, Руис, Манди — Лайнес, Каналес (Акуоку, 81), Руибаль (Родри, 89), Родригес, Фекир — Морон (Иглесиас, 84).
-
- Севилья: Буну — Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья — Оливер Торрес (Эн-Несири, 46), Гудель, Окампос (Алеиш Видаль, 90), Жордан (Оскар Родригес, 77) — Сусо (Мунир, 77), де Йонг (Ракитич, 46).
-
- Предупреждения: Миранда, Руис, Оливер Торрес, Родригес, Лайнес, Эмерсон, Ракитич.