В рамках 17-го тура испанской Ла Лиги состоялось андалусийское дерби, в котором Бетис сыграл вничью с Севильей.

Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме, однако выявить сильнейшего им так и не удалось.

Смотрите видео голов и обзор матча Бетис — Севилья:

Бетис — Севилья 1:1
Голы: Сусо, 48 — Каналес, 51

Бетис: Браво — Эмерсон, Миранда, Руис, Манди — Лайнес, Каналес (Акуоку, 81), Руибаль (Родри, 89), Родригес, Фекир — Морон (Иглесиас, 84).
 
Севилья: Буну — Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья — Оливер Торрес (Эн-Несири, 46), Гудель, Окампос (Алеиш Видаль, 90), Жордан (Оскар Родригес, 77) — Сусо (Мунир, 77), де Йонг (Ракитич, 46).
 
Предупреждения: Миранда, Руис, Оливер Торрес, Родригес, Лайнес, Эмерсон, Ракитич.