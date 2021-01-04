Центральный защитник одолел очередные проблемы со здоровьем.
Самуэль Умтити, getty images
04 января 2021, 22:55
Самуэль Умтити вернулся к тренировкам в общей группе Барселоны, сообщает издание Marca.
Французский защитник пропустил поединок прошлого тура против Уэски из-за проблем с пищеварительной системой.
Умтити большую часть текущего сезона восстанавливался из-за повреждения колена. На счету француза в этом сезоне всего три матча.
Центральный защитник был интересен Ницце, но представитель Лиги 1 уже подписал Салиба из Арсенала и вряд ли вернется к кандидатуре Умтити.