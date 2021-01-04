Испания

Центральный защитник одолел очередные проблемы со здоровьем.

Самуэль Умтити вернулся к тренировкам в общей группе Барселоны, сообщает издание Marca.

Французский защитник пропустил поединок прошлого тура против Уэски из-за проблем с пищеварительной системой.

Умтити большую часть текущего сезона восстанавливался из-за повреждения колена. На счету француза в этом сезоне всего три матча.

Центральный защитник был интересен Ницце, но представитель Лиги 1 уже подписал Салиба из Арсенала и вряд ли вернется к кандидатуре Умтити.