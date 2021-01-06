Нидерландский вингер вернулся в Испанию впервые с 2012 года, когда покинул стан "сливочных".
Ройстон Дренте, twitter.com/racingmurciafc
06 января 2021, 22:08
Крайний полузащитник Ройстон Дренте продолжит карьеру в Расинге из Мурсии, который выступает в третьем по силе дивизионе Испании.
Финансовые детали соглашения, а также характер сделки между клубом и 33-летним нидерландцем пресс-службой не уточняются.
Напомним, что Ройстон Дренте известен по своим выступлениях за мадридский Реал и Эвертон. Когда-то он считался одним из самых перспективных футболистов Европы, но в конечном итоге не смог реализовать свой потенциал.
Последним клубом Дренте был Козаккен Бойз из Третьей лиги Нидерландов, в футболке которых он не провел ни одного поединка в прошлом сезоне.
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