Испания

Главный тренер доволен состоянием своего подопечного.

Зинедин Зидан поддержал Карима Бензема, который в последнее время вновь начал упоминаться в деле о шантаже Вальбуэна.

"Я полностью его поддерживаю. Это непростая ситуация, это ясно, но я вижу, что он в порядке и сосредоточен на своей работе.

Надеюсь, что инцидент разрешится для всех, Карим много работает и это то, что ему нравится делать", — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что по последней информации Карим Бензема может предстать перед судом из-за "дела Вальбуэна".

В 2015 году разгорелся скандал, когда Бензема с пятью другими людьми, среди которых был и Джибриль Сиссе, обвинили в попытке шантажировать Вальбуэна и требовании выкупа. После этого нападающий не вызывался в сборную Франции и, в частности, пропустил Евро-2016 и победный Чемпионат мира-2018.