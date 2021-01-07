Франция

Француз, вероятно, понесет ответственность за прецедент в 2016-м году.

Форвард мадридского Реала Карим Бензема должен предстать перед судом по делу о шантаже видеозаписью интимного характера хавбека Олимпиакоса Матье Вальбуэна.

Как сообщает Le Parisien, дело будет рассмотрено в Версале.

Отмечается, что следствие подозревает Бензема в посредничестве и подстрекании Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Напомним, что в 2015 году разгорелся скандал, когда Бензема с пятью другими людьми, среди которых был и Джибриль Сиссе, обвинили в попытке шантажировать Вальбуэна и требовании выкупа. После этого нападающий не вызывался в сборную Франции и, в частности, пропустил Евро-2016 и победный Чемпионат мира-2018.

Ранее Бензема получил награду Альфредо ди Стефано как лучший игрок прошлого сезона Ла Лиги.