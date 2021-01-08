Испания

"Сливочные" не могут вылететь на поединок из-за непогоды.

Мадридский Реал застрял на взлетно-посадочной полосе в Мадриде перед вылетом на матч с Осасуной.

По информации As, игроки и сотрудники "сливочных" не могут вылететь из мадридского аэропорта Барахас, поскольку шторм Филомена в столице привел к массовым сбоям.

Должностные лица в Барахасе сказали, что нужно дождаться, пока утихнет шторм, чтобы рабочие могли удалить лед с взлетно-посадочной полосы.

Однако работники аэропорта не предоставили никаких сроков, поскольку прогноз погоды показывает лишь небольшое ослабление снегопада.

Ранее предполагалось, что погода может внести коррективы в календарь 18-го тура чемпионата Испании.