Испания

Погода может внести коррективы в календарь 18-го тура чемпионата Испании.

Шторм Филомена, несущий холод и снегопады в северные провинции Испании, может привести к отмене некоторых матчей 18-го тура Ла Лиги, в том числе между Осасуной и Реалом — сообщает Marca.

Поединок в Памплоне Осасуна — Реал запланирован на субботу, 9 января (22:00 по киевскому времени). В такой ситуации "бланкос" обычно вылетают к месту назначения в день матча, однако на сей раз, опасаясь отмены рейсов из-за урагана, намерены вылететь в пятницу.

Более того, даже если Реал без приключений доберется в Наварру, не факт, что все пройдет по плану. В пятницу и субботу ожидается резкое похолодание и настолько сильные снегопады, что не только проведение матча, но и возможность тренировок находятся под сомнением.

18-й тур чемпионата Испании должен стартовать в пятницу, 8 января, поединком Сельта — Вильярреал, а завершиться в понедельник, 11 января, встречей Уэска — Бетис.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.