Испания

Матч Ла Лиги может быть перенесет из-за шторма в Испании.

Поединок 18-го тура Ла Лиги между Атлетико и Атлетиком может быть перенесен из-за плохих погодных условий, об этом сообщает Marca.

В Мадриде бушует шторм Филомена, в связи с чем столицу Испании замело снегом. По этой же причине самолет мадридского Реала не может вылететь на матч с Осасуной, а Атлетик — приземлиться в аэропорту Барахас.

Также сообщается, что самолет Атлетика улетел обратно в Бильбао.

Поединок находится под угрозой срыва из-за отсутствия информации о работоспособности аэропорта Барахас в субботу.

Матч испанского чемпионата между Атлетико и Атлетиком запланировал на завтра, 9 января. Начало — в 17:15 по киевскому времени.



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