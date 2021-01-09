Нападающий Сельты стал лауреатом в Примере в заключительном месяце 2020 года.
Яго Аспас, фото официального сайта Ла Лиги
09 января 2021, 14:59
Лучшим игроком Примеры в декабре стал лидер и лучший бомбардир Сельты Яго Аспас — сообщил официальный сайт Ла Лиги.
В пяти матчах последнего месяца 2020 года Аспас провел 5 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Его конкурентами в споре за звание лучшего игрока были Месси, Бензема, Эрмосо, Кунде, Жерар Морено и Онтиверос.
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