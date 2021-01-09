Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Севилья одержала победу в голевой перестрелке против Реала Сосьедад в рамках 18-го тура чемпионата Испании.

Команды уже за первые пятнадцать минут встречи отметились четырьмя забитыми голами, а победное взятие ворот "нервионцы" совершили в начале второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор данного поединка:

Севилья — Реал Сосьедад 3:2

Голы: Эн-Несири, 4, 7, 46 — Карлос, 5 (авт.), Исак, 14



Севилья: Буну — Навас (Видаль, 69), Кунде, Карлос, Акунья — Хордан, Фернандо, Ракитич (Оскар, 84) — Сусо (Мунир, 84), Эн-Несири (де Йонг, 89), Окампос (Васкес, 89).



Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдия, Саньян (Ле Норман, 46), Муньос — Порту (Янузай, 78), Мерино, Субименди, Гуриди (Барренечеа, 56) — Исак, Оярсабаль (Лопес, 78).



Предупреждения: Муньос, Саньян, Гуриди.