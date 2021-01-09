Испания

Аргентинский нападающий вошел в историю лиги.

Лионель Месси отметился двумя голами в воротах Гранады в рамках выездного поединка 18-го тура чемпионата Испании.

Взятия ворот стали для него 10 и 11. Благодаря этому аргентинец стал первым игроком Ла Лиги, который смог забить не менее 10 голов в 15 сезонах кряду, сообщает Opta.

В последних пяти играх за Барселону Месси набрал восемь очков по системе гол+пас, забив шесть раз и сделав два ассиста.

Напомним, что Месси всего на один гол уступил Роналду в гонке бомбардиров прошедшей декады

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