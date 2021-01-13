Испания

Стали известны стартовые составы на матч Суперкубка.

В Кордове состоится первый полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором Реал Сосьедад сыграет против Барселоны.

Стали известны стартовые составы команд. Напомним, игру против басков вынужден пропустить Лионель Месси.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабел, Ле Норман, Субельдия, Монреаль — Гуриди, Гевара, Мерино — Оярсабаль, Порту, Исак.

Запасные: Айеса, Муньос, Модибо, Сальдуа, Субименди, Баутиста, Виллиан Жозе, Янузай, Барренечеа.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Ленгле, Альба — де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Гризманн, Брэйтвэйт.

Запасные: Пенья, Нето, Дест, Умтити, Фирпо, Мориба, Пуч, Пьянич, Тринкан.

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.