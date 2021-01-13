Аргентинец не готов на игру с Реал Сосьедадом.
лионель Месси, getty images
13 января 2021, 18:40
Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси остался вне заявки команды на игру полуфинала Суперкубка Испании против Реал Сосьедада.
По информации Marca, аргентинец пропустит встречу из-за повреждения задней части бедра. Он также не принимал участия в вечерней тренировке клуба.
Дискомфорт футболист начал ощущать после победного матча с Гранадой. К слову Рональд Куман заменил Месси в той игре.
Аргентинец надеется сыграть в финале Суперкубка Испании, если Барселона все же пройдет Реал Сосьедад. Параллельно мадридский Реал встретится с Атлетиком из Бильбао.
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