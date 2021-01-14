Испания

Предыдущие отношения с баскским клубом у испанского специалиста продлились 2,5 года.

Принудительный уход Пабло Мачина с поста главного тренера Алавеса лишь ненадолго сделал данную должность вакантной. "Славным" удалось в кратчайшие сроки вновь договориться с испанским специалистом Абелардо Фернандесом, который уже имел опыт руководства командой в своей биографии.

Абелардо работал на посту главного тренера Алавеса с декабря 2017 года по конец июня 2019, не сумев показать приемлемых результатов. Команда из Витории-Гастейс под его началом одержала 28 побед, сыграв при этом вничью в 14-и поединках, а также отметившись 27-ю поражениями. Средний показатель набранных очков за данный период у Алавеса составил 1,42 балла за игру.

После опыта работы с баскской командой, Абелардо отправился в Каталонию, где так и не смог за полгода реанимировать Эспаньол, который по итогам прошлого сезона отправился в Сегунду, а сам испанец был отправлен в отставку.

Контракт с хорошо знакомым клубу тренером подписан до конца июня 2021 года, а текущее положение баскского коллектива в турнирной таблице — 16-е место с 18-ю набранными очками.

Дебют Абелардо на тренерском посту в текущем сезоне Ла Лиги состоится в домашней игре против Севильи (19 января), а тремя днями ранее, 16 января, команда сыграет кубковую игру против Альмерии на выезде.