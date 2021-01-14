Испания

Футболист продолжит выступления в Германии.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович перебрался во франкфуртский Айнтрахт. Об этом сообщает пресс-служба обоих клубов.

Речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Leihe bis zum Saisonende: Luka Jovic kehrt nach Frankfurt zurück! 🤙 Alle Details zu dem Deal ⤵️#JovicIsBack #SGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 14, 2021

Отметим, что именно в Айнтрахте Йович провел пока лучшее время в карьере. В сезоне-2018/19 он сыграл за немецкий клуб 47 игр во всех турнирах и забил 27 голов.

За Реал серб успел провести 32 матча за полтора года, в которых забил всего два гола.

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