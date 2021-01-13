Германия

Хорватский форвард завоевать место в стартовом составе мадридского Реала.

В интервью немецкому подразделению Sky Sports, генеральный директор франкфуртского Айнтрахта Фреди Бобич сообщил информацию о том, что нападающий мадридского Реала Лука Йович находится на финальном этапе переговоров с "орлами" относительно своей возвращения в стан "орлов".

Речь идет об арендном соглашении до конца сезона, которое не будет включать в себя опции выкупа.

"Мы ожидаем его возвращение, — говорит функционер франкфуртской команды, — Практически все детали улажены. Я хотел бы поблагодарить Реал за то, что такая возможность в принципе появилась. Футболисту осталось пройти медобследование и поставить несколько завершающих подписей, но я точно уверен, что скоро он к нам присоединится".

Напомним, что 23-летний сербский нападающий уже имел опыт выступления за Айнтрахт с 2017 по 2019-й год, при этом находясь в команде в качестве арендованного у лиссабонской Бенфики игрока. Однако, перед моментом трансфера в стан "сливочных", Йович был выкуплен немецким клубом за 22,34 млн евро, после чего продан мадридскому клубу за 63 млн евро.

В составе Айнтрахта Йович провел 75 поединков, в которых отметился 36-ю голами и девятью голевыми передачами. За Реал его показатели выглядят более скромными: 32 матча, в которых игрок забил два гола и дважды ассистировал партнерам.

В данный момент сезона нападающий продолжает восстанавливаться после проблем мышечного характера, а в текущем футбольном году успел принять участие лишь в пяти поединках (208 минут) за мадридский клуб.

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