Испания

Стали известны участники решающего матча за титул.

В финальной встрече текущего розыгрыша Суперкубка Испании сойдутся Барселона и Атлетик.

"Сине-гранатовые" ранее в напряженной встрече прошли Реал Сосьедад, победив соперника в серии послематчевых пенальти.

Подопечные Марселино, в свою очередь, противостояли мадридскому Реалу и отпраздновали победу в основное время — 2:1.

Примечательно, что совсем недавно команды встречались в рамках чемпионата Испании — каталонцы отпраздновали победу со счетом 3:2.

Матч Барселона — Атлетик состоится в воскресенье, 17 января, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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