Реал неожиданно уступил команде из Бильбао.
Марко Асенсио, Getty Images
15 января 2021, 08:58
Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио прокомментировал поражение от Атлетика в полуфинале Суперкубка Испании (1:2).
"Нам было очень тяжело в начале матча. Атлетик играл очень хорошо. Во втором тайме мы попытались сломить игру, внесли коррективы, но этого оказалось недостаточно.
Игроки Реала очень злые после этого поражения, но у нас впереди другие задачи. Двигаемся дальше", — цитирует футболиста Marca.
Отметим, что Реал проиграл Атлетику впервые за 12 матчей. Команда Марселиньо в финале турнира встретится с Барселоной, 17-го января.
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