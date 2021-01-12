Англия

Немец сделал выбор в пользу бывшего одноклубника.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Лионель Месси зарекомендовал себя, как один из лучших в Испании, но Роналду всегда был лучшим в мире футболистом".

Также Озил с теплотой в душе вспоминает времена, когда фанаты Арсенала скандировали его имя на Эмирейтс.

"Я помню, это был потрясающий момент, когда я впервые услышал это на Эмирейтс. Именно тогда я понял — вау, ладно, ты действительно что-то сделал правильно.

Я говорил себе, что здесь ждут, и находил смысл провести свои лучшие годы в Арсенале", — написал немец в своем Twitter.

Ранее Озил заявил о своем желании перейти в турецкий Фенербахче.

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