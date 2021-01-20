Украинец вышел в основе на матч Кубка Испании.
АНДРЕЙ ЛУНИН, ФК РЕАЛ
20 января 2021, 22:27
В рамках Кубка Испании Алькояно встречается с мадридским Реалом. Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в старте на данную игру.
Таким образом Лунин стал вторым самым молодым вратарем-дебютантом при Зинедине Зидане. Первый — сын коуча "сливочных" Лука Зидан.
Отметим, что Лунин перебрался в Реал в 2018 году из луганской Зари. За это время он трижды побывал в арендах в Леганесе, Вальядолиде и Реал Овьедо.
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