В рамках Кубка Испании Алькояно встречается с мадридским Реалом. Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в старте на данную игру.

Таким образом Лунин стал вторым самым молодым вратарем-дебютантом при Зинедине Зидане. Первый — сын коуча "сливочных" Лука Зидан.

1 — Andriy Lunin 🇺🇦 (21 years and 344 days) will make his first appearance for Real Madrid in all competitions, becoming the second youngest goalkeeper to debut under Zinedine Zidane, after Luca Zidane 🇫🇷 (20 and 232). Premiere. pic.twitter.com/2OTZMdYX7Q