В рамках Кубка Испании Алькояно встречается с мадридским Реалом. Украинский вратарь Андрей Лунин вышел в старте на данную игру.

Таким образом Лунин стал вторым самым молодым вратарем-дебютантом при Зинедине Зидане. Первый — сын коуча "сливочных" Лука Зидан.

Отметим, что Лунин перебрался в Реал в 2018 году из луганской Зари. За это время он трижды побывал в арендах в Леганесе, Вальядолиде и Реал Овьедо.

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