Испания

Предыдущая неудача случилась незадолго до первой каденции Зинедина Зидана в качестве главного тренера мадридской команды.

Накануне действующий чемпион Испании сенсационно покинул розыгрыш Кубка Испании уже на стадии 1/16 финала, уступив представителю Сегунды Б — третьего по силе дивизиона страны — Алькояно в дополнительное время (1:2).

Однако в продолжительной истории "сливочных" это был далеко не первый случай, когда команду оставлял за бортом турнира команда из данной лиги. В предыдущий раз это произошло незадолго до первого пришествия Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского Реала, а первый подобный случай имел место быть в первый сезон полноценный XXI века.

13 декабря 2000. 1/32 финала. Толедо. Сальто дел Кабалло

Толедо — Реал 2:1

Голы: Гонсалес, 5, Чидонча, 14 — Савио, 19



Толедо: де ла Фуэнте — Феррер, Чидонча, Магано, Виллареал, Голо (Каньядес, 75), Муньос (Салватеррия, 87), Карпинтеро, Гомес, Куини (Иварс, 46), Гонсалес.



Реал Мадрид: Санчес — Селадес (Миньямбрес, 66), Кампо, Йерро, Корралес (Тоте, 62), Ривера, Санчис, Консейсан (Эльгера, 66), Солари, Савио, Морьентес.



Предупреждения: Гонсалес, Чидонча, Виларреал, Муньос, де ла Фуэнте — Селадес, Йерро.



11 ноября 2008. 1/16 финала. Ответный матч. Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид — Реал Унион 4:3 (первый матч — 2:3)

Голы: Рауль, 36, 50, 85, Буэно, 68 — Абасоло, 13, Сальседо, 49, Ромо, 89



Реал Мадрид: Дудек — Сальгадо, Метцельдер, Каннаваро (Гарсия, 46), Марсело, Снейдер, Гаго, Ван дер Варт, Дренте (Буэно, 60), Рауль, Савиола (Игуаин, 80).



Реал Унион: Кастро — Беррует, Гурручага, Ларраинзар, Иглесиас, Гарсия (Ромо, 53), Санц, Абасоло (Гоикочеа, 72), Беодип, Сальседо (Домингес, 62), Сегуро.



Предупреждения: Метцельдер, Снейдер — Сегуро, Сальседо, Гарсия, Гоикочеа, Гурручага.



10 ноября 2009. 1/16 финала. Ответный матч. Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид — Алькоркон 1:0 (первый матч — 0:4)

Гол: Ван дер Варт, 81



Реал Мадрид: Дудек — Л.Диарра (Марсело, 70), Альбиоль, Пепе, Арбелоа, Гаго, М.Диарра (Ван дер Варт, 46), Игуаин, Кака, Рауль, Ван Нистелрой.



Алькоркон: Хуанма — Море (Бермудес, 78), Лопес, Б.Гомес, Анаурбе, Бежар (Вара, 73), Мора, Э.Гомес, Санц, Перес, Каскон (Юсте, 58).



Предупреждения: Альбиоль, Кака — Б.Гомес, Анаурбе.



16 декабря 2015. 1/16 финала. Ответный матч. Мадрид. Сантьяго Бернабеу

Реал Мадрид — Кадис 0:3* (первый матч — 3:1)



* Реал Мадрид дисквалифицирован из-за игры Дениса Черышева в первом матче, который не имел права играть в этом матче из-за дисквалификации со времен выступлений в Вильярреале.



20 января 2021. 1/16 финала. Алкой. Эль Коллао

Алькояно — Реал 2:1

Голы: Сольбес, 80, Касанова, 115 — Милитао, 45

Алькояно: Хосе — Санчес (Хули, 60), Феррис, Гонсалес, Карбонель (Мольто, 60) — Рубио (Лопес, 72), Эскалапес, Касанова, Анхель (Диаките, 78) — Эль-Гезуани (Антон, 105), Хона (Сольбес, 60).

Реал: Лунин — Милитао, Марело, Чуст, Одриосола (Азар, 97) — Каземиро, Вальверде, Васкес, Иско (Кроос, 97), Винисиус (Асенсио, 91) — Мариано (Бензема, 67).

Предупреждения: Мариано, Одриосола, Санчес, Касанова, Лунин, Хосе.

Удаление: Лопес, 110 (повторное предупреждение).

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