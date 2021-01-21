У французского тренера есть время исправить ситуацию.
Зинедин Зидан, getty images
21 января 2021, 09:58
Реал накануне сенсационно уступил Алькояно и вылетел из розыгрыша Кубка Испании. Подобный результат вновь заставил говорить об увольнении Зинедина Зидана.
Как сообщает Marca, Реал не собирается форсировать развитие событий и подождет конца сезона, чтобы принять решение о будущем тренера.
Источник также отмечает, что сам французский специалист не собирается уходить в отставку и намерен дальше работать.
В чемпионате Испании Реал идет вторым, отставая от Атлетико на четыре балла и имея на две игры больше.
Напомним, что ранее Зинедин Зидан взял ответственность за поражение от Алькояно на себя.