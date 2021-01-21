Испания

У французского тренера есть время исправить ситуацию.

Реал накануне сенсационно уступил Алькояно и вылетел из розыгрыша Кубка Испании. Подобный результат вновь заставил говорить об увольнении Зинедина Зидана.

Как сообщает Marca, Реал не собирается форсировать развитие событий и подождет конца сезона, чтобы принять решение о будущем тренера.

Источник также отмечает, что сам французский специалист не собирается уходить в отставку и намерен дальше работать.

В чемпионате Испании Реал идет вторым, отставая от Атлетико на четыре балла и имея на две игры больше.

Напомним, что ранее Зинедин Зидан взял ответственность за поражение от Алькояно на себя.