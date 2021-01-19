Испания

Наставник "сливочного" клуба прокомментировал критику в адрес команды.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан поделился мыслями об успехах клуба последних матчах.

Какая разница, устал ли я? Критика все равно будет всегда. Суть же не только в победах. В клубе работают не только тренеры, а и многие другие люди.

Разумеется, мы хотим побеждать, но это зависит от многих факторов. Критика не повлияет на мою работу. Реал часто подвергался критике, но он всегда отвечает на неудачи. Мы намерены попытаться изменить сложившуюся ситуацию", — цитирует Зидана Marca.

Ранее Зидан прокомментировал вылет своего клуба из Суперкубка Испании. "Сливочные" потерпели поражение в полуфинале розыгрыша.