Испания

Кипер может стать штатным пенальтистом клуба.

В рамках 9-го тура Ла Лиги Эйбар дома с минимальным преимуществом уступил мадридскому Атлетико (1:2).

Единственный гол Эйбара с пенальти забил вратарь Марко Дмитрович на 12-й минуте игры.

Дело в том, что штатный пенальтист клуба Эстебан Бургос был на скамейке запасных, а другие футболисты, которые находились на поле, часто мажут с точки.

Главный тренер "оружейников" Хосе Мендилибар заявил, что Дмитрович будет бить пенальти, пока не промахнется.

"Он будет бить с точки, пока не потерпит неудачу, это закон нашего клуба", — сказал специалист.

-¿Por qué decides que Dmitrovic lance el penalti?

-Mendilibar: "Porque todos los demás han fallado. Tirará hasta que falle, es ley". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/o5VoWQh5nw — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 21, 2021

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.