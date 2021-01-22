Кипер может стать штатным пенальтистом клуба.
Марко Дмитрович, Getty images
22 января 2021, 09:28
В рамках 9-го тура Ла Лиги Эйбар дома с минимальным преимуществом уступил мадридскому Атлетико (1:2).
Единственный гол Эйбара с пенальти забил вратарь Марко Дмитрович на 12-й минуте игры.
Дело в том, что штатный пенальтист клуба Эстебан Бургос был на скамейке запасных, а другие футболисты, которые находились на поле, часто мажут с точки.
Главный тренер "оружейников" Хосе Мендилибар заявил, что Дмитрович будет бить пенальти, пока не промахнется.
"Он будет бить с точки, пока не потерпит неудачу, это закон нашего клуба", — сказал специалист.
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