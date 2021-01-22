Кипер отметился с 11-метровой отметки.
МАРКО ДМИТРОВИЧ, GETTY IMAGES
22 января 2021, 07:22
В рамках 19-го тура Ла Лиги Эйбар дома с минимальным преимуществом уступил мадридскому Атлетико (1:2).
Несмотря на поражение, фанаты клуба да и всего футбола запомнят этот матч благодаря взятию ворот голкипером Эйбара Марко Дмитровичем.
Кипер вызвался пробить с 11-метров на 12-й минуте игры и свой шанс реализовал. Таким образом он стал всего седьмым вратарем в истории Ла Лиги, поражавшим ворота командсоперников.
Также отметим, что Дмитрович стал первым вратарем в Ла Лиге с февраля 2011 года, которому удалось отличиться взятием ворот — дебютным в его карьере.
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