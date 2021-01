В рамках 19-го тура Ла Лиги Эйбар дома с минимальным преимуществом уступил мадридскому Атлетико (1:2).

Несмотря на поражение, фанаты клуба да и всего футбола запомнят этот матч благодаря взятию ворот голкипером Эйбара Марко Дмитровичем.

Кипер вызвался пробить с 11-метров на 12-й минуте игры и свой шанс реализовал. Таким образом он стал всего седьмым вратарем в истории Ла Лиги, поражавшим ворота командсоперников.

Marko Dmitrovic is the seventh goalkeeper in LaLiga history to score a goal in a game.



