Испания

Кипер отметился с 11-метровой отметки.

В рамках 19-го тура Ла Лиги Эйбар дома с минимальным преимуществом уступил мадридскому Атлетико (1:2).

Несмотря на поражение, фанаты клуба да и всего футбола запомнят этот матч благодаря взятию ворот голкипером Эйбара Марко Дмитровичем.

Кипер вызвался пробить с 11-метров на 12-й минуте игры и свой шанс реализовал. Таким образом он стал всего седьмым вратарем в истории Ла Лиги, поражавшим ворота командсоперников.

Marko Dmitrovic is the seventh goalkeeper in LaLiga history to score a goal in a game.



Incredible. pic.twitter.com/5LUWaRrm9P — Squawka Football (@Squawka) January 21, 2021

Также отметим, что Дмитрович стал первым вратарем в Ла Лиге с февраля 2011 года, которому удалось отличиться взятием ворот — дебютным в его карьере.

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