Испания

"Сине-гранатовые" не уверены, что француз останется в команде.

Барселона примет решение о будущем Усмана Дембеле после проведения переговоров о продлении контракта.

Так, если француз откажется продлевать соглашение с "сине-гранатовыми", то будет рассматриваться вариант с его продажей, утверждает Sport.es.

Источник утверждает, что за ситуацией вокруг футболиста следят Манчестер Юнайтед, Челси, Ювентус и Бавария.

Действующее соглашение Усмана Дембеле с Барселоной действительно до лета 2022-го года.

В текущем сезоне французский вингер провел 19 поединков на клубном уровне, отметившись шестью голами и тремя ассистами.

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